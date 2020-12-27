Asgari ücrette son viraj

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık’tan bu yana üç kez toplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılardan henüz sonuç çıkmazken, dördüncü toplantının yarın (28 Aralık) saat 10.30’da yapılacağı açıklandı.

Bakanlık ev sahibi

Komisyon son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari ücretin bu toplantıda netleşmesi beklenirken, işçileri temsil eden Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’ten ortak asgari ücret açıklaması geldi.

TÜRK-IŞ’TE GÖRÜŞME Asgari ücretin belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız” denildi.

TÜİK'in tespiti 2.792 lira

İşçi konfederasyonlarının ortak açıklamasında, “Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Bu tutarda aile unsuru yoktur. Bu ayın fiyat artışı ile 2021 fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bu unsurları kapsayacak asgari ücretin, kesintiler olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır” denildi.

Teklifler paylaşılmalı

Komisyonda hükümetin tutumunun belirleyici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hükümet, tercihini dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.”