Asgari ücrette üçüncü toplantı

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. İşverenin 2020 için önerisi ise net 2 bin 262 lira. TİSK, ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 100 liradan 200 liraya yükseltilmesini istiyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira.

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