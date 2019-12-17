Asgari ücrette üçüncü toplantı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. İşverenin 2020 için önerisi ise net 2 bin 262 lira. TİSK, ayrıca işverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 100 liradan 200 liraya yükseltilmesini istiyor.
Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira.
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