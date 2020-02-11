Ashley Graham yeni doğum yapan kadınları yüreklendirdi

Moda dünyasında hüküm süren 'sıfır beden', 'zayıf güzeldir' akımlarına karşı duruşuyla tanınan büyük beden model Ashley Graham, doğumdan sonraki ilk pozunu paylaştı. 32 yaşındaki Graham, hamilelik sonrasında vücudun geçirdiği değişimlerin oldukça normal olduğunu vurgulayarak yeni doğum yapan kadınlara cesaret verdi. Ünlü model ayrıca kadınları doğum sonrası geçirdikleri değişimleri açık yüreklilikle konuşmaya davet etti. "Kimse yeni annelerin içinde geçtiği iyileşme sürecinden konuşmuyor." diyen Graham, "Size bunun içinde sadece gökkuşağı ve kelebekler olmadığını göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

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