Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham'ın, son paylaşımı çok konuşuldu. Zaman zaman iddialı fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü model, bunlara bir yenisini daha ekledi. Ashley Graham, duş sonrasında çıplak bir şekilde selfie çekti ve bunu Instagram hesabından yayınlandı. Yaklaşık 12 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki modele yorum ve beğeni yağdı.

Ashley Graham, anne olmadan önce de eşine çıplak poz vermişti. 2010 yılından beri yönetmen Justin Ervin ile evli olan Graham, geçtiğimiz ocak ayında oğlu Isaac'ı kucağına almıştı.





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