Aşı askerler üzerinde denenmeye başladı

Dünya genelinde corona virüs Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı. Kovid-19 kaynaklı ölümler de 500 binin üzerine çıktı. Bilim insanları virüse karşı etkili aşı ve yeni bir ilaç bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ederken Çin tüm ülkelerin önüne geçen bir adım attı. Salgının çıkış noktası olan Çin’in aşı üretici şirketlerinden CanSino Biologics deneme sürecinde bulunan corona virüs (Kovid-19) aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda (ÇHKO) kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Global Times gazetesinin haberine göre, CanSino Biologics ÇHKO bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’ndan (CMC) birkaç gün önce onay aldı. CMC’nin izni 25 Haziran’da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi. CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını, şimdilik askeriye için onaylanan aşının CMA’nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkat çekti. Ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.



