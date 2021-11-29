Aşı da, erken teşhis de hayat kurtarır

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, haftaya olumlu etkilerle başlıyoruz. Haftanın ilk saatlerinde Merkür Güneş'in kalbine ilerliyor, haftanın birinci günü öğle saatlerine kadar bu etkide kalacak. Merkür bu dönemde çok güçlü olacak, tıbbi astroloji gözüyle de işlevleri rahat akacak. Fikir üretme, analiz, kendimizi ifade ve el becerisi, sindirim ve solunum işlevleri olumlu etkilenecek. Yine haftanın ilk günü öğleden sonra kesinleşecek Mars-Neptün uyumlu açısı savunma sistemimizi, kas gücümüzü destekleyecek. Hafta sonuna doğru Ay-Mars kavuşumuna ve hafta sonunda yeniay ile birlikte Güneş tutulmasına şahit olacağız.

Bakarsan bağ olur

Bu ay Ay-Mars kavuşumunda uyumlu açılar ağır basıyor. Kavuşum Neptün ve Venüs-Plüton kavuşumu ile uyumlu açı yapacak. Doku ve kas yenilenmesinin hızlanacağı bir döneme giriyoruz. Uyumlu açılarda göstergelerin olumlu yönlerini kullanabilmemiz kolaylaşır. Neptün dağılmayı, karmaşayı da gösterebilir, odaklanmayı ve şifacılığı da; benzer şekilde Plüton doku yıkımını da yapımını da hızlandırabilir. Mümkün olduğunca hazır gıdalardan, aşırı kafein tüketiminden, zararlı alışkanlıklardan kaçınalım. Bol su içelim. Zehirlerden arınmamıza yardım edecek doğal meyve-sebze suları ya da olabildiğince çiğ sebze-meyveye ağırlık verelim. Önümüzdeki yaklaşık bir aylık döneme işaret eden Ay-Mars kavuşumundaki olumlu açı etkilerini kullanabilirsek maddi manevi arınma ve yenilenme yaşayabiliriz. Dokularımızın yenilenmesine yardımcı olup gençleşebiliriz ya da tam tersine kendimize dikkat etmez, uyku düzenimizi, beslenmemizi aksatır, bedenimizde zehirlerin birikmesine neden olabilecek katkı ya da olası toksin içeren maddelerden kaçınmazsak çok çabuk çökebilir, hastalanabiliriz.

Önümüzdeki bir aylık dönemde öne çıkabilecek halk sağlığı konuları

Halk sağlığı açısından Venüs-Plüton kavuşumu hormon ve kan şekeri dengesizliklerinin daha fazla görülebileceğine, özellikle cinsel organlar, her iki cinste yumurtalıklar ve böbreklerle ilişkili sorunlara dikkat çekiyor. Üreme ve boşaltım sistemi enfeksiyonları, iyi ya da kötü huylu hastalıkları daha sık görülebilir. Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen tarama çalışmaları dahilinde önerilen tarama testlerini ve aşıları geciktirmeyelim. Erken teşhis de aşı da hayat kurtarır. Mars, Plüton ve Neptün astrolojide kötücül olarak tanınan göstergeler. Uyumlu açı yapmaları cesaretimizi, aktifliğimizi, kas gücümüzü arttırıyor, inançlarla önemli sorunları yenme gücü veriyor, ama ihmal durumunda bunun tam tersine dönmesi de mümkün. Aşılama çalışmaları salgının kontrolü ve hastalığın daha hafif atlatılmasının sağlanması açısından çok önemli. Aşı yaptırmayanlarımız yalnızca kendilerini riske atmıyorlar. Önümüzdeki bir aylık dönemde emeklerin çok çabuk sonuç verebileceğini, ihmallerin ummadığımız sonuçlar doğurabileceğini unutmayalım.

Güneş tutulmasında Venüs ve Mars dikkat çekiyor

Yazılarımızda genellikle kesinleşen açıları ele alıyoruz, ama tutulmalarda yaklaşan açılar da, uzaklaşan açılar da önemli. Hafta sonunda gerçekleşecek Güneş tutulması haritasında Satürn ve Uranüs kare açı yapıyor, Mars Neptün ile uyumlu ve Jüpiter karesine yaklaşıyor. Venüs de Plüton ile kavuşuma gidiyor ve zorlayıcı asteroitlerle kare açı yapıyor. Orta nokta etkilerinde Venüs Mars/Neptün, Mars Neptün/Plüton, Uranüs ve Satürn ise Jüpiter/Plüton orta noktasına düşüyor, yani astrolojinin en büyük iyicili Jüpiter Mars'ın ve Plüton'un yıkıcı etkilerini büyütüyor, küçük iyicili Venüs de yıkıcı etkilerden nasibini alıyor. Üreme ve boşaltım sistemi sorunları, hormonal sorunlar, kan şekeri düzensizlikleri tutulmanın da etkileri arasında.

Doğal afet açısından Uzak Doğu ya da Güney ve Kuzey Amerika'dan geçen Venüs-Plüton AstroKartoGrafi çizgileri dikkat çekiyor

Su basması ile ilişkilendirilen asteroit Atlantis'in Venüs ve Plüton ile açısı, özellikle MC ve IC Venüs-Plüton çizgilerinin geçtiği Uzak Doğu ve Güney-Kuzey Amerika hattında büyük yer kabuğu olaylarını ya da doğal afetleri düşündürüyor. MC-Mars çizgisi Bağdat'ın batısından ve ülkemizin doğusundan geçiyor, Orta Doğu'da karışıklıklara, dış ilişkilerde sorunlar yaşayabileceğimize işaret ediyor.

Mars ve Neptün ile uyumlu açı yapan Venüs-Plüton kavuşumu yükselen çizgileri de ülkemizden geçiyor. Tutulmadan etkilenebiliriz, ama geçmişte imrenilecek bir inançla yendiğimiz zorlukları düşündüğümüzde, Neptün'ün uyumlu açısıyla inanç gücümüzün, Mars'ın uyumlu açısıyla etkinliğimizin olası etkileri en kolay şekilde atlatacağımıza işaret ettiğini öngörmek yanlış olmaz. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla, birlikle kalmamız dileğiyle...