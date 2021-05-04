Kovid-19’a karşı aşılamada en başarılı ülke kabul edilen İsrail’de mRNA aşısı olan bazı kişilerde kalp kası iltihabı görüldüğü yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirten uzmanlar, hastalığı geçirenlerde kalp kası tutulumunun çok daha yüksek oranda olduğuna işaret ediyor. Öte yandan ABD'li medya kuruluşu CNN'in geçtiği son dakika haberine göre, DSÖ'den salgının gidişatına ilişkin şoke edici rakamlar açıklandı. Aşılara ilişkin de konuşan DSÖ direktörü, sert uyarılarda bulundu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu.

AŞININ KALP KASI TUTULUMU İDDİASIYLA İLGİLİ BİLİMSEL YAYIN YOK

Aşı karşıtları, söz konusu iddiaları sosyal medyada gündeme getirmesinden sonra Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Prof.Dr. Balık söz konusu iddiaların aşı karşıtları tarafında gündeme getirildiği uyarısında bulunurken, “İsrail’de Kovid-19 aşısı nedeniyle miyokardit vakaları görüldüğüne dair herhangi bir bilimsel yayın yok.

Asıl sorun hastalığı geçirenlerdeki risk. Hastalığı normal yoldan geçirenler de kalp kası tutulumu daha çok görülüyor. Dünya genelinde 1 milyar doz aşı uygulandı ve şimdiye kadar aşı uygulamasından vazgeçen ülke yok.

"DÜŞÜK RİSK HER İLAÇ VE AŞI DA OLABİLİR"

Bu kadar aşılama yaptığınızda ister istemez rastlantısal bir takım hastalık ve ölümler görülebilir ancak bunları aşıyla ilişkilendirmek doğru olmadığı gibi bilimsel dayanağı da olmayan iddialar.

Koronavirüs her gün binlerce insanı yaşamdan kopartıyor. Kovid-19 aşılarının ciddi yan etkisi milyonda 2-3 oranında. Çok çok nadir görülen bu kadar düşük bir risk her ilaç ve aşıda olabilir” dedi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

CNN'in haberine göre, tüm dünya Hindistan ve Brezilya'ya kilitlenmişken, DSÖ'den bütün ülkeleri ilgilendirecek çok çarpıcı bir açıklama geldi.

DSÖ Genel Direktörü Pazartesi günü Cenevre'de bir haber brifinginde yaptığı açıklamada, dünya genelinde son iki haftada salgının ilk altı ayına göre daha fazla Kovid-19 vakası bildirildiğini açıkladı.

DSÖ'den Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son iki haftada küresel olarak salgının ilk altı ayına göre daha fazla Kovid-19 vakası bildirildi" dedi.

Tedros, "Hindistan ve Brezilya, geçen haftaki vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak dünyanın her yerinde çok kırılgan bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'a oksijen ekipmanı ve malzemelerin yanı sıra, hastalar için hastane yatağı bulamayanlara evde nasıl bakım sağlanacağına dair tavsiyeler de sağlıyor.

DSÖ Vakfı, dünya genelinde oksijen ve ilgili tedarik ihtiyacını desteklemek için fon topladığını söyledi ve herkesi DSÖ ve halk sağlığı güvenliği önlemleriyle ilgili ulusal tavsiyeleri takip etmeye devam etmeye çağırdı.

Tedros, "Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının başlangıcından bu yana çağrı yaptığı halk sağlığı önlemlerini hepimiz almazsak Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir" dedi ve ekledi: "Aşılar cevabın bir parçasıdır ancak tek cevap onlar değildir."

AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. DSÖ, Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

'VAKA ARTIŞI KAYGI VERİCİ'

DSÖ, Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor.' sözlerini kullandı.







