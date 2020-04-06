Aşı hayat kurtarır!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır “Günümüzde bulaşıcı hastalıkların görülmemesinin nedeni uygulanan ulusal bağışıklama programıdır. Bu programın tüm çocuklara uygulanmaması, görülmeyen hastalıkların geri gelmesine, çocuklarımızın bu hastalıklar nedeniyle kaybedilmesi ya da sakat kalmasına neden olacaktır” dedi.

Aşıların bağışıklık sistemini uyararak vücutta o mikroba karşı özel savunma maddelerinin üretilmesini sağladığını aktaran Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Vücut aynı mikrop ile karşılaştığında ortaya çıkan bu koruyucu maddeler hastalığın gelişmesini önlüyor. Böylelikle çocukların bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölüm ya da sakat kalma riski ortadan kalkıyor. Aşı uygulamaları ile yalnız aşı yapılan çocuğun değil, toplumun da bu hastalıklardan korunması sağlanıyor” açıklamalarını yaptı.

Çocuk felci, difteri ve tetanoz gibi ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıkların günümüzde neredeyse hiç görülmediğini hatırlatan Karabayır, “Düzenli ve toplumun çoğunluğunun aşılanması ile bulaşıcı hastalıkların yeryüzünden silinmesi mümkündür. 1977 yılından beri görülmeyen Çiçek hastalığı bu duruma en güzel örnektir. Aşıya karşı olan ebeveynler bir kez daha düşünerek hareket etmeli. Aşı uygulamaları ile yalnız aşı yapılan çocuğun değil, toplumun da bu hastalıklardan korunması sağlanıyor. Yaklaşık 20-25 yıl önce kızamık nedeniyle her yıl binlerce çocuğumuzu kaybederken, günümüzde kızamık hastalığı sıklığı çok azaldı” bilgisini verdi.

Son yıllarda aşı karasızlığı nedeniyle kızamık hastalığının tekrar görülmeye başladığını dile getiren Karabayır, “Çocuk felci, tetanoz, hepatitler gibi özgün tedavisi olamayan kızamık hastalığını geçiren her 1000 çocuktan biri beyin iltihabı ya da zatürre nedeniyle kaybediliyor. Kuduz hastalığının da tek çaresi aşı, aksi halde ölüm kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Aşıların içerdiği tüm maddelerin insan sağlığına zararlı olmadığına dikkat çeken Karabayır, ”Son yıllarda bazı çevreler tarafından aşıların içindeki civa, alüminyum gibi maddelerin çocuklarda otizm, dikkat eksikliği ve alerji gibi durumları arttırdığı konusunda bilimsel olmayan düşünceler ileri sürülüyor. Ancak doğru olan bilgi ise aşıların içerdiği tüm maddelerin insan sağlığına zararlı olmadığıdır” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde aşılanan milyonlarca kişide aşı içeriğine bağlı kanıtlanmış kalıcı hiçbir yan etki görülmediğini dile getiren Karabayır, “Etil civa içeren thiomersalin aşıların içerisinde bulunmasıyla otizm gelişebileceği iddiası, bilimsel temellere dayanmıyor. 1998 yılında yayınlanan etil civa ile otizm arasında ilişki olduğunu ileri süren yayının daha sonra doğruları yansıtmadığı kanıtlanmış, yayınlandığı Lancet dergisi tarafından 2010’da yayından kaldırılmıştır. Ayrıca ülkemizde kullananılan çocukluk çağı aşılarında tiyomersal bulunmuyor” açıklamalarını yaptı.

Aşıların etkinliğini arttırmak amacıyla, birçok aşıya alüminyum eklendiğini ifade eden Karabayır, sözlerini şöyle tamamladı; Aşıların içerdiği alüminyum miktarı çok düşüktür. Tüm çocukluk çağı aşılarıyla alınabilecek alüminyum miktarı 0.5-0.8 mg iken, içilen sulardan ve yiyeceklerden günde en az 10 mg alüminyum alınıyor.

Prof. Dr. Nalan Karabayır