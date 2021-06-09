Türkiye Aşı için tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı'na iletilecek

Aşı için tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı'na iletilecek

Türkiye

Aşı için tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı'na iletilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugünden itibaren aşılama programına dahil edildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan 'Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.

DHA

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