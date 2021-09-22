Aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş meslekten alıkonuldu

Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş'a geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi. Aktaş ise itiraz sürecine başvuracak.

Doktor Ümit Aktaş, aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelmişti. Ve aşı karşıtlığı ile ilgili o açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Tüm bunların üzerine Türk Tabipleri Birliği'nden adım geldi. Aktaş'a geçici olarak meslekten 1 ay alıkoyma cezası verildi.



