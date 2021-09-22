Türkiye Aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş meslekten alıkonuldu

Aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş meslekten alıkonuldu

Türkiye

Aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş meslekten alıkonuldu

Doktor Ümit Aktaş aşı karşıtı açıklamaları nedeniyle Türk Tabipleri Birliği tarafından meslekten alıkoyma cezası aldı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Ümit Aktaş'a geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi. Aktaş ise itiraz sürecine başvuracak.

Doktor Ümit Aktaş, aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelmişti. Ve aşı karşıtlığı ile ilgili o açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Tüm bunların üzerine Türk Tabipleri Birliği'nden adım geldi. Aktaş'a geçici olarak meslekten 1 ay alıkoyma cezası verildi.


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