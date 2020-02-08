Aşı karşıtı annenin 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado eyaletindeki Pueblo kentinde Geneva Montoya isimli anne, 4 çocuğundan ikisi gribe yakalanınca Facebook'taki 'aşı karşıtı' bir gruptan tedavi tavsiyesi istedi. Montoya en küçük çocuğu Najee'ye grip teşhisi konmamasına rağmen anne gruptaki gönderisinde oğlunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve nöbet geçirdiğini yazdı. Doktor grip tedavisinde kullanılan bir ilaç yazmasına rağmen, 'çaresizim' diyen anne ilacı almadığını da belirtti. Aşı karşıtı grup üyeleri ise anneye, 4 yaşındaki oğluna tıbbi olarak etkileri kanıtlanmamış anne sütü, kekik, mürver meyvesi tavsiye etti.

3 ayda 30 çocuk grip nedeniyle hayatını kaybetti

Bunun üzerine çocuk hayatını kaybetti. Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Dairesi, resmi belgelerde çocuğun aşı olup olmadığına dair herhangi bir kayıt bulunamadığını ifade etti. Yetkililer, bunun bu kış grip nedeniyle görülen ikinci çocuk ölümü olduğunu belirtti. Baba Najee Jackson Sr, anne Montoya ve 10 aylık bebeklerinin de dahil olduğu 3 oğlunun halen hastanede tedavi gördüğünü ve griple mücadele ettiklerini belirtti. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'ye göre Ekim ayından bu yana grip sezonunda ülke genelinde 30’un üzerinde çocuk hayatını kaybetti.

İlgili Haberler Gribe karşı alınabilecek 10 önlem



