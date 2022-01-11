Avrupa'da koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen Fransa'da sular durulmuyor. Günlük vaka sayılarının 300 bini aşmasıyla salgın karşısında alınan önlemler sıkılaştırıldı.

Başbakan Jean Castex, yeni önlemleri anlattığı basın toplantısında pandeminin "sonu olmayan bir film gibi hissettirdiğini" söylerken, Macron'un açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da koronavirüs aşısı olmayı reddedenlerin hayatını zorlaştıracağı uyarısında bulunmuştu. Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" ifadelerini kullanmıştı.

GERİ ADIM YOK

Siyasi rakipleri her ne kadar Macron'un bu söyleşide kullandığı sert dilin bir cumhurbaşkanına yakışmadığını savunsa da, Fransa Cumhurbaşkanı geri adım atmayacağını duyurmuştu.

Macron'un bu açıklamaları, aşı pasaportu konusundaki yasa tasarısı oylamasının, hükümete karşı birleşen milletvekillerinin çabasıyla geciktirilmesinin ardından gelmişti.

ÇAMUR VE TAŞ YAĞMURU

Fransız bir politikacı ise, Pazar günü evinin önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi. İktidardaki La République en Marche partisinin bir üyesi olan Stephane Claireaux'nun evinin önü, çamur, taş ve deniz yosunu ile bombardımana tutuldu.

Sosyal medya platformu Snapchat'te paylaşılan görüntüler, Macron'un aşılanmamış insanları hayatlarını zorlaştırmak istediği açıklamalarından kısa süre sonra geldi.

Ocak ayı ortasında yürürlüğe girebilecek yasa, negatif test gösterme seçeneğini ortadan kaldıracak ve aşılanmamış kişilerin kapalı kamusal alanlara girmesini etkin bir şekilde yasaklayacak.