Türkiye Aşı karşıtlarına izin vermeyen kaymakam sürüldü mü? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama…
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Aşı karşıtlarına izin vermeyen kaymakam sürüldü mü? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama…

Türkiye

Aşı karşıtlarına izin vermeyen kaymakam sürüldü mü? İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama…

‘Aşı karşıtlarına izin vermeyen kaymakama sürgün’ iddiasına İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklamasında ‘Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır’ ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, bazı medya organlarında ‘eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü’ şeklinde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan söz konusu iddialarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bazı medya organlarında “eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

17/12/2016 - 06/09/2021 yılları arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun DALLI Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20/08/2021, tarihli resmî gazetede yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığına atanmıştır.

Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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