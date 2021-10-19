Aşı karşıtlarının en gözde tezi bilimsel olarak çürütüldü

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili en net paylaşımı yaptı.

Özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü.

AŞI OLMAYANLARIN KORONAVİRÜS KAPMA OLASILIĞI

Salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen CDC, COVID-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.

Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olsılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının engeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.

AŞININ YAN ETKİLERİ

Öte yandan pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları ve doktorlar aşılarda görülen yan etkileri açıkladı. İşte koronavirüs aşılarından sonra görülen en yaygın yan etkiler...

İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.

Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu. Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.



