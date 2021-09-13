Aşı kartı nereden ve nasıl alınır? Aşı kartı oluşturma ekranı

Aşı kartı alma ekranı ile halk arasında aşı kimliği ve aşı sertifikası olarak da bilinen aşı kartı saniyeler içerisinde alınabiliyor. Peki, Aşı kartı nereden ve nasıl alınır? İşte, aşı kartı oluşturma ekranı ve adım adım aşı kartı alma işlemi…

AŞI KARTI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Aşı kartı, pek çok alanda uygulanan PCR testi zorunluluğu nedeniyle artık daha fazla önem taşıyor. İki doz covid aşısı olan vatandaşlar, aşı kartı alarak, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan seyahat edebiliyor, konser ve tiyatro gibi etkinliklere katılabiliyor.

Hal böyle olunca da aşı kartı almak pek çok kişi için elzem bir uygulama haline geldi.

İki doz aşı olan vatandaşlar, e-Nabız üzerinden aşı kartını kolaylıkla alabiliyor. E-nabız üzerinden aşı kartı almak için,

Öncelikle, e-Nabız sistemine giriş yapın,

Ana sayfada öncelikle “Covid-19 aşı durumu” menüsüne, sonra da “COVID-19 Aşı Kartı” bölümüne girilerek aşı kimliği bilgilerine ulaşılıyor.

Burada yer alan aşı kartı oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra talebiniz alınıyor ve kısa süre içerisinde aşı kartınız e-Nabız üzerinden oluşturuluyor.

Eğer aşı kartında pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI KARTI OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN