Aşı kartı oluşturmanın en kolay yolu için telefondan e-nabız ve e-devlete giriş yapılabiliyor. Bunun için ise öncelikle kişinin telefonuna uygulamaları indirmesi gerekiyor. İşte, “Uçuş için aşı kartı nasıl oluşturulur?” ve “Aşı kartı nereden alınır?” sorularının detaylı yanıtları…

AŞI KARTI NEREDEN ALINIR?

Aşı kartı veya sertifikası adı verilen kişinin aşı olduğuna ilişkin belge, e-nabız ve e-devlet üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Bunun için ise, kişinin telefonuna bu uygulamaları indirmesi gerekiyor.

Samsung, LG, Lenovo, Xaiomi ve telefonu olanlar e-nabız ve e-devleti, Google Play’den indirebiliyor.

SAMSUNG, LG, LENOVO, XAİOMİ TELEFONLARA E-NABIZ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

APPLE TELEFONLARA E-NABIZ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

UÇUŞ İÇİN AŞI KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

Aşı kartı, sadece uçuşlar için değil, toplu taşıma ile şehirler arası tüm yolculuklarda, tiyatro, konser ve sinema gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde de gerekli oluyor.

Aşı kartı oluşturabilmek için öncelikle e-nabız’a giriş yapılması gerekiyor.

e-Nabız’a giriş yaptıktan sonra, ‘COVID-19 Aşı Durumu’ bölümüne tıklayın. Ardından “COVID-19 Aşı Durumu” yazan yere tıklayın. Açılan sayfada da “Aşı Bilgileri” bölümüne tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada aşı bilgilerinizi görebilirsiniz.

Bu sayfada en altta bulunan “Covid-19 Aşı Kartı” bölümüne tıklayın.

Sonraki sayfada “Kart Görüntüle” bölümüne tıkladığınızda aşı kartınızı görebilirsiniz.