Aşı kartı ve sertifikası, aşı olmayanların tabi tutulduğu PCR testi uygulamasında hayatı kolaylaştırıyor. İki doz aşı olan vatandaşlar, e devlet ve e nabız üzerinden aşı kartı ve sertifikası alarak işlemlerini kolaylıkla halledebiliyor. Ayrıca bu uygulamadan yurt dışına çıkmayı planlayanlar yararlanabiliyor. İşte, e-Nabız aşı kartı oluşturma ekranı…

AŞI KARTI VE SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Aşı kartı ve sertifikası almanın farklı yolları bulunuyor. İki doz aşı olan vatandaşlar aşı kartlarını e-devlet, e-nabız ve HES uygulaması ile kolaylıkla alabiliyor.

E-NABIZ AŞI İLE KARTI NASIL ÇIKARTILIR?

E-Nabız ile aşı kartı çıkarmak için,

Öncelikle e-Nabız sistemine giriş yapın,

Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Keşfet" menüsündeki "Aşı Takvimi" bölümüne tıklayın.

Burada ekrana aşı takvimi gelecektir.

Bu ekrandan aşı kartını indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.

Açılan dosyayı indirdikten sonra çıktı olarak alabilirsiniz.

HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile aşı kartı çıkarmak için

Sisteme giriş yapın ve “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kartına ulaşılabiliyor.

Eğer kişi aşı kartında pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

E-NABIZ AŞI KARTI OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



