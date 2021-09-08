Aşı kartı ve sertifikası nasıl alınır? E-devletten aşı kartı nasıl çıkartılır? e-Nabız aşı kartı oluşturma
“Aşı kartı ve sertifikası nasıl alınır?” ve “E-devletten aşı kartı nasıl çıkartılır?” soruları özellikle aşı olmayanlara pek çok alanda getirilen PCR testi zorunluluğunun ardından daha sık araştırılmaya başlandı. 6 Eylül itibariyle girilen yeni dönemde, aşı kartı ve sertifikası daha bir önem kazanırken, e-Nabız aşı kartı oluşturma ekranı da en sık kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor…
08 Eylül 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Aşı kartı ve sertifikası, aşı olmayanların tabi tutulduğu PCR testi uygulamasında hayatı kolaylaştırıyor. İki doz aşı olan vatandaşlar, e devlet ve e nabız üzerinden aşı kartı ve sertifikası alarak işlemlerini kolaylıkla halledebiliyor. Ayrıca bu uygulamadan yurt dışına çıkmayı planlayanlar yararlanabiliyor. İşte, e-Nabız aşı kartı oluşturma ekranı…
AŞI KARTI VE SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
Aşı kartı ve sertifikası almanın farklı yolları bulunuyor. İki doz aşı olan vatandaşlar aşı kartlarını e-devlet, e-nabız ve HES uygulaması ile kolaylıkla alabiliyor.
E-NABIZ AŞI İLE KARTI NASIL ÇIKARTILIR?
E-Nabız ile aşı kartı çıkarmak için,
- Öncelikle e-Nabız sistemine giriş yapın,
- Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Keşfet" menüsündeki "Aşı Takvimi" bölümüne tıklayın.
- Burada ekrana aşı takvimi gelecektir.
- Bu ekrandan aşı kartını indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.
- Açılan dosyayı indirdikten sonra çıktı olarak alabilirsiniz.
HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?
Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile aşı kartı çıkarmak için
Sisteme giriş yapın ve “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kartına ulaşılabiliyor.
Eğer kişi aşı kartında pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
E-NABIZ AŞI KARTI OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN