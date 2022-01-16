Fransa’da protestolara neden olan Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının yalnızca aşı bilgilerini içeren aşı kartına dönüştürülmesini sağlayan yasa tasarısı, 58 hayır oyuna karşı 215 evet oyuyla kabul edildi. Hükümet, yasanın 20 Ocak’ta yürürlüğe girmesini planlıyor.

Aşı kartı uygulaması 16 yaş üstü ile sınırlandırılacak ve 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartı uygulaması devam edecek. 15 Ocak’ta sağlık kartının geçerliliği için Covid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirilmişti. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Yasa, aşı kartının zorunlu olduğu iş yerlerinin yöneticilerine müşterilerin kimliğini kontrol edebilme fırsatı veriyor. 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan yolculuklar, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesiyle birlikte bu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelirken, negatif PCR test sonucu ise artık kabul edilmeyecek.

Senato, ülke genelinde 10 bin hastanın hastaneye yatışı durumunda aşı kartının uygulanmasını, bu limitin altında aşı kartının sadece insidans oranının yüksek olduğu veya tam aşılama oranının toplam nüfusun yüzde 80'inden az olduğu bölgelerde uygulanmasını talep etmişti ancak meclis öneriyi reddetti. Fransa’da salgının başından bu yana 13 milyon 894 bin 255 kişide Covid-19 tespit edilirken, 126 bin 869 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

PARİS (İHA)



