Aşı kimliği nasıl alınacak? Aşı kartı nereden alınır? Bakanlık detayları paylaştı
Koronavirüs aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek. Peki, aşı kimliği nasıl alınacak, aşı kartı nereden alınır? İşte detaylar..
11 Mayıs 2021, Salı 21:46 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.
Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.
Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.
Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.
AA