Türkiye Aşı kuyruğunun sonu görünmedi! Bodrum Devlet Hastanesi'nde aşı yoğunluğu

Aşı kuyruğunun sonu görünmedi! Bodrum Devlet Hastanesi'nde aşı yoğunluğu

Türkiye

Aşı kuyruğunun sonu görünmedi! Bodrum Devlet Hastanesi'nde aşı yoğunluğu

Son dakika haberine göre, Aşı randevularının 40 yaş üzeri ve farklı mesleklerden vatandaşlara açılmasıyla birlikte vatandaşlar Bodrum Devlet Hastanesi'ne akın etti. Koronavirüs aşı kuyruğunun sonu görünmedi.

15 Haziran 2021, Salı 09:56 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.

Aşılama programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek grupları dahil olunca, sırası gelenler Bodrum Devlet Hastanesinde yoğunluğa neden oldu.

Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşanırken, yoğunluk gece boyunca sürdü.

Aşı olmak için sırada bekleyen bazı vatandaşlar ile aşısını olup hastaneden ayrılanlar, sabırla sıralarını beklediklerini belirterek, salgının atlatılabilmesi için herkesi aşılanmaya davet ettiler.

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