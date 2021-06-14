Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 11.10 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 271 bin 797, ikinci doz aşı 13 milyon 729 bin 333 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon bin 130 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 23 milyon 568 bin 331, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 242 bin 169 toplamda 5 milyon 810 bin 500, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 397, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 152 bin 733 toplamda 2 milyon 879 bin 130, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 373 bin 697, ikinci doz aşı sayısı 942 bin 6, toplamda 2 milyon 315 bin 703 doz olarak kayıtlara geçti.



