Asi Nehri'ni su sümbülleri sardı! Çalışma başlatıldı
Hatay Antakya'daki Asi Nehri'nde su sümbülleri tekrar ortaya çıktı. Önceki yıllarda da görülen sümbüller için temizlik çalışmaları başlatıldı.
06 Ekim 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı. Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.
Antakyalılar da Asi Nehri’nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.
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