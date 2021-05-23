Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin nüfusunun 3 katından fazla aşısı olduğuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 883 bin 637, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 878 bin 352 oldu. Toplam aşı sayısı ise 27 milyon 761 bin 989 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 681 bin 315, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 884 bin 789, toplam 4 milyon 566 bin 104, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 305 bin 849, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 83, toplam 2 milyon 303 bin 932, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 161, ikinci doz aşı sayısı 824 bin 31, toplam 1 milyon 886 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 143 bin 630 Kovid-19 aşısı yapıldı.



