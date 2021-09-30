'Aşı olanların akciğerindeki problem, daha hafif seyrediyor'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün itibarıyla 20 bin doz koronavirüs aşısı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, aşı uygulama merkezini gazetecilere gezdirdi. Aşının saklanma ve uygulanma aşamalarını anlatan Doç. Dr. Pişkin, herkesi aşı olmaya davet etti. Pişkin, Covid-19 pandemisi ile ilgili henüz kesin tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte en etkin mücadelenin aşı ile yapıldığına dikkat çekerek "Aşıları tam olan hastaların her ne kadar virüse yakalanma şansı tamamen engellenmese de gerek servislerde gerekse yoğun bakımlarda sürecin daha hafif olduğunu gözlemliyoruz.

Hastalar, daha hafif olarak bu hastalığı atlatıyor. Hastanemizde 20 bininci doz aşımızı da yaptık. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Klinik gözlemlerimize göre, aşısı tam vatandaşlarımızın klinik semptomları ve akciğerlerindeki problemin büyüklüğü daha hafif seyrediyor. Hastalar, daha az yoğun bakım veya serviste tedavi görerek bu hastalığı atlatıyor. Gribal bir enfeksiyon gibi hastalıklarını geçiriyorlar" dedi.

Doç. Dr. Pişkin, uyguladıkları 20 bin doz aşı sonrası sadece 15 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini söyledi. Hiçbirinde ciddi sağlık problemi olmadığını belirten Pişkin, "Bunların büyük çoğunluğu ciltte dökündü şeklindeydi. Sadece 4 hastamız acil serviste müşahede altına alındı. 3-4 saat içinde hiçbir semptom olmadan şifa ile evlerine taburcu ettik. 20 bin doz aşımızda hayati tehlike yaratacak bir etkiyle karşılaşmadık" diye konuştu.





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