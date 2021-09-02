Koronavirüse karşı en etkili silah olan covid aşısını her gün binlerce kişi oluyor. Ülkemizde aşı yaşı 15’e düşerken, 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olanlara da aşı hakkı tanındı. Bu nedenle de aşı sonrası neler yapılacağını merak edenlerin sayısı milyonları aştı. En kritik sorular da doğal olarak “Aşı olduktan sonra banyo yapılabilir mi?” ve “Covid aşısından kaç saat sonra duşa alınabilir?” oldu.

AŞI OLDUKTAN SONRA BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Covid aşısı pandeminin ardından sağlığımız için en önemli uygulamalardan biri haline geldi. Banyo yapmak ise en insani ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca da aşı ve banyo hakkında araştırmalar yoğunlaşıyor.

Konunun uzmanları ise aşı olduktan sonra banyo yapmanın veya duş almanın bir sakıncası olmadığını belirtiyor.

Aşı olduktan sonra banyo yapma konusunda bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

COVİD AŞISINDAN KAÇ SAAT SONRA DUŞA ALINABİLİR?

Koronavirüs aşısı uygulayan sağlık çalışanları aşı olduktan sonra neler yapılıp yapılamayacağı yönünde vatandaşları bilgiler veriyor. Buna göre, korona aşısı olduktan sonra ilk 24 saat duş alınmaması tavsiye edilirken, illaki aşıdan sonra banyo yapılmasını gerektiren bir durum yaşanırsa aşı bölgesinin korunmasını ve enfeksiyon riskine karşı çok sıcak sudan sakınılması gerektiği belirtiliyor.

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