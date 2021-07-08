Magazin Aşı olmadı, virüs kaptı

Aşı olmadı, virüs kaptı

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Aşı olmadı, virüs kaptı

Koronavirüs aşısı yaptırmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı. Şefkatli'nin testi pozitif çıkarken sevgili İdo Tatlıses'in testi negatif çıktı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli sezonu Çeşme’de açmıştı. Ardından Bodrum ve Antalya’da tatil yapmıştı. Henüz COVID-19 aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı. Testi pozitif çıktı, virüs kaptığı anlaşıldı. Evde tedavi görüyor. İdo’nun testi ise negatif.

O ŞARKI

SEVGİLİYE

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’in ilk albümüne adını veren ‘Çünkü’ şarkısını kendisi için yazdığını söyledi. Hiyakesini de şöyle anlattı: “İdo ile ilişkimizin 3 ya da 6’ncı ayında kavga ettik. Naz yapıyordum. Günler sonra sesli mesaj atıp ‘Dinle’ dedi. Baktım bana şarkı yazmış. İnat etmedim, yanına gittim, barıştık!”

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