Aşı olmayan bir çalışan işten çıkarılabilir mi? İşte bu soru son günlerin en çok tartışılan konusu. Çünkü dünyada pek çok şirket aşı karşıtı çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı. Peki, bu Türkiye'de mümkün mü?

CNN TÜRK'e konuşan Hukukçu Bülent Deniz, "Sadece ülkemiz hukuk sitemi değil, dünya hukuk sistemi de bu sor sorunun cevabını arıyorlar. Bir taraftan özel hayatın gizliliği hem devletlerin anayasalarındaki temel hak ve özgürlük kapsamında. Bu mesele ele alınıyor ama öbür taraftan da kamu sağlığının korunmasına yönelik bir yaklaşım söz konusu. Hukuk dünyası bu konuda ikiye bölünmüş durumda" dedi.

"ÖNCE UZAKTAN ÇALIŞMA VE PCR SEÇENEKLERİ DENENMELİ"

Hukukçu Bülent Deniz, Türkiye'de aşı olmamanın haklı fesih sebebi sayılamayacağını ancak açılacak davalarda farklı maddelerin bu açıdan yorumlanabileceğini söyledi.

Deniz, işverenin fesih yoluna gitmeden önce yapması gerekenler olduğunu da belirtti. "Öncelikle işçinin kabul etmesi halinde uzaktan çalışma imkanı varsa uzaktan çalışma imkanının denenmesi, işçinin müşterilerle temasının olmayacağı bir departmanda görevlendirilmesi veya enfekte olmadığını ispatlaması halinde bu noktada bir fesih imkanı olmayacağı düşünülmelidir" diye konuştu.

"İŞVERENLER İŞÇİLERİ İKNA YOLUNA GİTMELİ"

Bülent Deniz, işçilerin bu opsiyonlar kullanılmadan işten çıkarılmaları halinde işe dönüş davası açabileceklerini ifade etti. İşverenlerin öncelikle işçileri ikna yoluna gitmesi gerektiğini belirtti.



