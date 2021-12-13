Aşı olmayan hastane personeli koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
13 Aralık 2021, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu’nun bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bir süre sonra durumu ağırlaşan Topçuoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Böbrek yetmezliği de bulunan Topçuoğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen hayatını kaybetti.
Topçuoğlu’nun koronavirüs aşısı yaptırmadığı da öğrenildi.
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