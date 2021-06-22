Koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor. Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.

2019'un son günlerinden beri gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olan koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 2 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

AŞI OLMAYANLARIN ÇALIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Aşı tartışmaları sürerken Rusya bu alanda çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmalarının engellenebileceğini duyurdu ve bu kişilerin sınırlı çalışma seçeneklerine sahip olacağının altını çizdi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar.'

KORONAVİRÜS - KOVID KISITLAMALARI UZATILDI

Son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artış sonrası bata Moskova olmak üzere ülke genelinde yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda Moskova'daki Kovid-19 önlemlerinin 29 Haziran'a kadar devam etmesine karar verilmişti.

Buna göre, çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerler kapalı kalmaya devam edecek.

Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. Bugün itibarıyla da eğlence etkinlikleri bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Bazı kafe ve restoranlara deneme amaçlı aşılı ve antikoru olan vatandaşlar alınabilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

İNGİLTERE DE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan İngiltere, hükümeti üzerinde çalıştığı yeni kurallar ile Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) personeline aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınına göre, hükümetin bu planı kanunlaşırsa sağlık hizmetlerinde bir istihdam koşulu haline gelebilir.



































































