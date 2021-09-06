Aşı olmayana PCR testi dönemi! Bugün resmen başladı

Koronavirüs salgınında aşılama oranının yetersiz kalması ve vakalardaki artış nedeniyle yeni bir dönem başlıyor. Aşısız vatandaşlara bugünden itibaren uçak yolculuğu, toplu taşıma araçlarını kullanma, konser, tiyatro ve sinema salonlarına giriş öncesinde PCR testi zorunluluğu başlıyor. Yüz yüze eğitim verecek öğretmen, eğitim personeli ile üniversite öğrencileri ve çalışanları da PCR testi yaptıracak. İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının yeni dönem tedbirlerine ilişkin genelge bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Hastalığı geçirmemiş ve aşı yaptırmamış olanlar artık şu koşullara dikkat etmek zorunda:

Yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşıları ya da geçirilmiş koronavirüs sonrası bağışıklıkları yoksa, haftada iki kez PCR testi istenecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından kayıt altında tutulacak.

Konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılmak isteyen aşısız vatandaşlar için de yeni bir dönem başlıyor. Bu kişiler etkinliklere katılmak için 48 saat önce PCR testi yaptıracak ve etkinlik öncesinde sonucunu göstermek zorunda olacak.

Sağlık Bakanlığı’nca havaalanlarındaki PCR testi uygulaması devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ya da 48 saat öncesinden yaptırdığı test sonucuna ilişkin belgeyi ibraz ederek uçuş yapabilecek.

Şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak 48 saat önce yaptırılmış PCR testi istenecek.









İLK DURAKTA İNDİRİLECEKLER

Yüksek Hızlı Tren kullananlara belli noktalarda kontrol yapılacak. PCR testi belgelerini gösteremeyen yolcular ilk durakta indirilecek ve kendisine ücret iadesi yapılmayacak.

PCR testi uygulaması özek sektörde de yaygınlaştırılacak. Artık işyerleri aşısız çalışanından düzenli olarak test isteyebilecek.

ÜCRET ALINACAK MI?

BİRÇOK alanda PCR testinin zorunlu tutulması, testlerin ücretli olup olmadığı sorusunu da gündeme taşıdı. PCR testi devlet hastanelerinde öğretmenler için ücretsiz yapılacak. Ancak diğer vatandaşlar için ücret istenip istenmeyeceğine Bilim Kurulu karar verecek. (Hürriyet)