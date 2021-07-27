Aşı olmayanlar anlattı: 'İnanmıyorum' diyen de var 'Bizi robot yapacaklar' diyen de!
Koronavirüs aşısı yaptırmayan vatandaşlar konuştu... 'Koronavirüs aşısına güvenmiyorum', 'Belirsizlik var', 'Bizi robotlaşmaya götürecekler', 'Maske mesafe yeterli bence...' İşte
27 Temmuz 2021, Salı 07:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısını olmayanlar Hürriyet'e anlattı... Belirsizlik diyen de var inanmayanda...
Ümmühan Çukadar (Emekli muhasebe müdürü-50 yaşında): Ben bu aşıların içinde manyetik frekans olduğunu düşünüyorum. Bizi robotlaşmaya doğru götürecekler. Zaten petrol ürünlerinden üretiliyor. Sağlığa zararlı. Evet, virüs var ama grip gibi bir şey. Ben emniyetli bulmadığım için aşı olmuyorum.
MASKE-MESAFE YETERLİ BENCE
Eyyüp Görkem Özarslan (Üniversite öğrencisi-23 yaşında):
Aşı olmak istemiyorum çünkü hâlâ güvenilir ve kesin sonuçları yok. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edildikçe virüsten en rahat şekilde korunabileceğimizi düşünüyorum.
"BEN AŞIYA İNANMIYORUM"
Murat Güneş (Satın alma müdürü-40 yaşında):
Koronavirüs aşısı bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü aşı olan insanlar tekrar rahatsızlanıyor. İnsanlar antikor üretmiyor. Aşı gerçekten koruyorsa neden bunu daha önceden üretmediler? Her gün binlerce kişi ölüyorsa, bu aşılar ne kadar koruyor?
"AŞI KARŞITI DEĞİLİM AMA BELİRSİZLİK VAR"
Barış Ustabaş (Spor antrenörü, 27 yaşında):
Aşı karşıtı değilim ama ortada bir belirsizlik var. Uzmanların bir dedikleri diğerini tutmuyor. Önce iki doz yeterli denildi, şimdi üçüncü, dördüncü dozdan söz ediyorlar. Aşı olmamamın nedeni belirsizlik.
BELKİ ON YIL SONRA
Melda Topbaş (Veteriner hekim, 25 yaşında): Aşıların uzun vadeli güvenilirliğinden, yan etkilerinden emin değilim ve birçok kişi aşı olursa benim olmama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Belki 10 yıl sonra şüphelerim azaldığında olurum ama bilim asla yalan söylemez.
BANA GÜVEN VERMİYOR
Ali Kurt (Yönetmen-28 yaşında): Aşı karşıtı değilim. İnsan bedenine vurulan bir aşının sorumluluk alınmadan ve ruhsatı da alınmadan yapılmaya çalışılması bana güven vermiyor.
Haber: Çetin AYDIN-Özge EĞRİKAR- Aydemir KADIOĞLU