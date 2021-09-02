Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara girebilecek mi? AVM ve restoranlarda PCR testi şart mı?
Türkiye'de aşılama son hız devam ediyor. Koronavirüs ile mücadelede en büyük kozumuz olan aşılamada, aşı olanların sayısı her geçen dakika hızla artıyor. Bunun yanında aşı olmayan çok sayıda vatandaşımız var. 6 Eylül'de başlayacak olan PCR testi şartı sonrası vatandaşlar 'Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara girebilecek mi? AVM ve restoranlarda PCR testi şart mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..
02 Eylül 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini söylemişti.
Bu önemli açıklama sonrası, aşı olmayan çok sayıda vatandaş, 'Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara girebilecek mi? AVM ve restoranlarda PCR testi şart mı?' gibi konuları internette araştırıp merak ediyor.
Bakan Koca'nın konu hakkındaki yeni açıklamaları şu şekilde:
''Böyle bir şey gündemimizde yok. Gündemimize almadık çünkü biz önümüzdeki günlerde daha fazla aşılama yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Aşılama dünyada en üst sıralardayız. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok. Aslında söylemeye çalıştım. Şu an hastane yükümüz, aşısı tamamlanmamış olan kişiler. Dolayısıyla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Onun için bizim için bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız lazım. ''