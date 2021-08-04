Türkiye Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yanıtladı

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yanıtladı

Türkiye

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Ben aşıda zorlamadan yana değilim" dedi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasıyla, aşılamanın önemi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de aşılama hızla devam ediyor. Vatandaşlar, aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları:

Kontrollü normalleşme sürecinde vakalarda bir artış var. Virüsün yeni varyantları tüm dünya için tehdit. Aşılamada geldiğimiz nokta olarak iyi bir noktadayız. Toplam aşılama sayımız 75 milyonu bulmuş vaziyette. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kez daha kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum. Ben aşıda zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu onunla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu işi gönüllülük esası ile işletmenin neticesi daha iyi olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz bir şekilde uyalım. Şu anda Biontech konusunda da bir sıkıntımız yok.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Haziran'da Faz-3 çalışmalarına geçildi. 3 hastanemizde Faz-3 çalışmasının ilk aşaması tamamlandı. Aşımızın seri üretime yönelik çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor. En kısa sürede aşımız için acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz.

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