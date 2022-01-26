Dünya Aşı pasaportu için 27 bakan bir araya geldi

Aşı pasaportu için 27 bakan bir araya geldi

Dünya

Aşı pasaportu için 27 bakan bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uluslararası seyahatlerde ülke yerine kişi bazlı seyahat kuralları düzenlemesine geçerek seyahatlerin Covid-19 sertifikasına göre gerçekleştirilmesini planlıyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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AB Komisyonu tarafından sunulan öneriye göre ülkelerin Covid-19 vakalarının da dikkate alınmasıyla birlikte kişilerin seyahat ederken ülkelere bağlı olarak değil, kişisel aşı sertifikalarına göre seyahatlerini gerçekleştirileceği bir sisteme geçilmesi öngörülüyor.

AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanları Brüksel’de Genel İşler Konseyi kapsamında bir araya gelerek AB Komisyonu’nun önerdiği kişi odaklı seyahat düzenlemesi teklifini ele aldı. Bakanların üzerinde anlaştığı teklif hakkında basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Eğer tamamen aşı olduysanız ve bir aşı pasaportunuz varsa bu sizin AB ülkelerine daha kolay seyahat etmenizi sağlayacaktır. Ülkelerden ya da bölgelerden ziyade kişilerin durumunu temel alan bir yaklaşım benimsemeye karar verdik’’ dedi. Sefcovic, "Bilimsel gelişmeler, aşılı kişilerin daha iyi korunduğunu gösteriyor. Sağlık sistemimizin ağır şekilde etkilenmemesi için aşılamaya teşvik ederek salgını atlatmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Söz konusu öneriye göre Covid-19 aşılarını olmuş bir kişi için 9 ay, PCR testi yaptıranlar için 3 gün ve kendi test yapanlar için de 1 gün geçerliliği olacak pasaportlarla AB ülkelerine giriş yapılabilecek. Çok yüksek Covid-19 vakalarının görüldüğü ülkelere ise seyahat edilmemesi konusunda ise kısıtlama ve karantina kurallarının devam etmesi bekleniyor. Yeni uygulama ile aşı olanlar öncelikli olurken, geçici testlerle de şimdilik seyahat edilebilmesi mümkün görünüyor.

BRÜKSEL (İHA)

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