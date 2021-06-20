Türkiye Aşı randevu sırasının gelmesiyle 30 yaşındakiler de aşılanmaya başladı

Aşı randevu sırasının gelmesiyle 30 yaşındakiler de aşılanmaya başladı

Türkiye

Aşı randevu sırasının gelmesiyle 30 yaşındakiler de aşılanmaya başladı

30 yaşındakilere de koronavirüs aşısı başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla aşı sırasının 30'a düşmesinin ardından randevu alanlar aşılarını yaptırdı.

20 Haziran 2021, Pazar 15:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama yaşının 30'a düşmesinin ardından, randevu alanlar ve evleri hastaneye yakın olanlar aşılarını yaptırdı.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde bugün de aşı olmak isteyenler akın etti. 30 yaşını dolduranlar randevularına gelerek aşı olurken, hastanenin yakınında oturanlar, evlerinin hastanenin yanında olmasının da etkisiyle dışarı çıkarak randevu almadan hastaneye gelip aşı oldu.



Bazıları, aşı yaşının 30'a inmesi ve bugüne denk gelmesini "Babalar Günü hediyesi' olarak değerlendirdi. Aşı olanlara bugün duş almamaları, en az bir gün alkol kullanmamaları tavsiye edildi.


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