Aşı randevularında o saatlere dikkat!

Bekleme salonu dahi olmayan ASM’lerde aşı olmak isteyen vatandaşlar, uzun süre kuyrukta beklemek zoruna kaldı. ASM’lerin içinde bekleyişlerin başlaması da kapalı alanlarda riskli görüntüler oluşturdu. ASM hekimleri ve personeli ise, yeterli sayıda çalışan olmamasından yakındı. Küçükçekmece’de görevli aile hekimi Hakan Karabulut, “Aşıların barkod sistemi var. Randevu aldıktan sonra bakanlıktan onam formunun onaylanması gerekiyor. MHRS’den randevu alanların onam formu onaylanmış oluyor ancak 182’den randevu alanların çoğunda olmuyor.

Öğleden sonraya dikkat!

Bilgilerin girilmesi de epey zaman alıyor. Bazen yoğunluktan sisteme girilemiyor. Aşıdan sonra da tıbbi açıdan yarım saat tutmamız gerekiyor. ASM’lerde bekleme alanları çok fazla yok. İnsanları Kovid 19’dan korumaya çalışırken bu kalabalık alanlarda bulaştırabilir” dedi.

Maltepe’de görevli aile hekimi Ali Köme de şunları söyledi: “10 dakikada bir açılan randevularda ne kadar hızlı aşılarsanız aşılayın aşılanan kişinin bir bekleme süresi var. O bekleme süresi yığılmalara sebep oluyor. Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor.”

Zeytinburnu’nda görevli aile hekimi Dr. Serhan Orkun Ocak, kişinin sadece randevu almasının yeterli olmadığını belirterek, “Kişiye bir aşı yapıldığı için mevzuatta ‘Bu iğne yapılmasını kabul ediyorum’ onamı gerekiyor. Bu onam elektronik olarak yapılıyor. Tabi yaşlı hastaların çoğu bu onamı vermeden geliyor. Kendi telefonlarımızdan onam kodunu kişinin cep telefonuna yolluyoruz. Geçen gün bir yaşlı amca geldi. SMS deposu dolduğu için onayı gelmedi yapamadık. Mutasyonlu virüs bu kadar yangınken ASM’leri bulaş merkezlerine çevirmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Aşı odası yok

Ataşehir’de aile hekimi Esin Ayfer Çulha da şunları söyledi: “40 metrekarelik bekleme salonumuz var. Bugün 120 aşılama yapmamız gerekiyor. Bebek aşısı, gebe izlemleri, poliklinik hizmetlerimiz de bir taraftan devam ediyor. Yoğunluğu kaldıracak herhangi bir aşı odamız yok.” Öte yandan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Kovid-19 aşılamasında bazı illere gönderilen enjektörlerde sorunlar yaşandığını söyledi. Gönderilen her 100 enjektörden 30’unda problem çıktığı bilgisinin iletildiğini belirten Eryazğan, “Bu noktada görüşlerimizi ve geri bildirimlerimizi bakanlığımıza ilettik. Çözümünü bekliyoruz” dedi.

Milliyet’e konuşan Eryazğan, 15 yıldır süren sistemde, aşı enjektörü ve aşı atık kutusunun aşı ile birlikte il müdürlükleri aracılığıyla aile hekimlerine dağıtıldığını ve bunca yıl bu konuda sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Eryazğan, “Kovid-19 aşısında ise bazı problemlerle karşı karşıyayız. Bazı illerde enjektörlerde sorun var” dedi. Bu illerin Manisa, Edirne, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Bursa, Bolu ve Muş olduğunu aktaran Eryazğan, “Bazı illerde enjektör dağıtımında, bazı illerde ise enjektörün kendisinde sorun var. Aşı enjektörünün uç kısımındaki tıkanıklıktan dolayı çalışmadığı, gelen 100 enjektörden 30’nun problemler çıkarttığı bilgisi tarafımıza iletildi” diye konuştu.

Bakanlık ile daha önce yaptıkları görüşmelerde enjektör, aşı atık kutusu gibi lojistik hizmetlerde sıkıntı çekilmemesi için uygulamalar yaptıklarını söyleyen Eryazğan, şunları kaydetti:

'Bakanlığa ilettik'

“Ama şu anki durumda aşı enjektörünün bir kısmının çalışmadığını, bunun da aşı hijyenini etkilediğini düşünüyoruz. Aşı belirli bir hijyen noktasında belirli kurallara göre yapılması gereken bir konu. Enjektörü sürekli değiştirerek aşının çekilmesi çok doğru değil. Bu noktada görüşlerimizi ve geri bildirimlerimizi bakanlığımıza ilettik. Çözümünü bekliyoruz. Ayrıca aşı atık kutusu ve aşıyla ilgili çıkan tıbbi atık malzemelerinin, tıbbi atık kutularının dağıtılmasında da tüm ülke genelinde problem var.”