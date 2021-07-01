Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Biontech aşısının ikinci doz aralığının 4 haftaya düşürüldüğünü duyurdu. Bunun üzerine ikinci doz aşı için ileriki bir tarihe randevu alan vatandaşlar, daha erken bir tarihe aşı randevusu alabilmek için “Aşı randevusu değiştirilir mi?” ve “Aşı randevusu nasıl değiştirilir?” araştırması yapmaya başladı…

AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Biontech aşısının ikinci dozu için 6-8 hafta aralığında randevu alınabiliyordu. Bakan Koca, yaptığı son açıklamada Biontech aşısının ikinci dozunun 4 hafta ara ile yapılacağını duyurdu.

Ancak aşının ikinci dozu için 6-8 hafta sonraya randevu alan vatandaşlar, daha erken bir tarihe randevu alabilirler. Herhangi bir sebepten dolayı randevu tarihini değiştirmek isteyen vatandaşlar, MHRS, e-devlet, e-nabız ve ALO 182 aracılığıyla randevu tarihini daha ileri veya daha yakın bir tarihe değiştirebiliyorlar.

AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aşı randevusunu değiştirmek için aynı ilk randevu almak için girilen MHRS’ye giriş yapmak gerekiyor. Hali hazırda MHRS üyesi olan kişiler, direkt olarak uygulamaya girerek MHRS aşı randevusu al seçeneği tıklanarak, istenilen bir tarih için randevu oluşturulabiliyor. Randevu için tarih seçiminin ardıdnan zaten bir aşı randevusu bulunduğu için sistem kişiye bir uyarı gönderiyor. Yeni randevunun onaylanması halinde eski randevu iptal edilmiş olacak. Böylelikle de yeni randevu işlemi tamamlanmış oluyor.

Ancak eğer randevu değiştirmek isteyen kişi eğer MHRS’ye üye değilse, öncelikle üye olma işleminin yapılması gerekiyor. Üye olma işleminin tamamlanmasının ardından aynı işlemler yapılarak randevu değiştirmek mümkün oluyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusu herhangi bir sebeple iptal edilmek istendiğinde ise, MHRS’de randevu alma seçeneğinin altında “Aktif Randevularım ekranı bulunuyor. Bu ekranda kişiye ait mevcut aşı randevusu ve hastane randevuları yer alıyor. Randevuların hemen altında bulunan "Tümünü göster" butonuna tıklanıldığı zaman randevular yeni bir sayfada açılıyor. İptal edilmek istenilen aşı randevusunun sol alt köşesinde bulunan kırmızı renkli çarpı işareti seçildiğinde randevu iptal oluyor.

AŞI RANDEVUSU DEĞİŞTİRME, İPTAL ETME VE ALMA EKRANI

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.