3. doz Biontech aşı randevuları ilk iki doz aşısını yaptırmış ve ikinci dozun üzerinden zaman geçmiş tüm vatandaşlara açıldı. Aşı randevuları MHRS üzerinden kolaylıkla alınabiliyor. Diğer yandan aşı randevusunu değiştirmek isteyen vatandaşlar da işlemlerini aynı sayfa üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte, 3. doz Biontech aşı randevusu hakkında merak edilen detaylar…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için vatandaşların önünde 4 farklı yol bulunuyor. İlki internet gerektirmeyen yöntem olan ALO 182 hattını aramak. Aşı olmak isteye vatandaşlar, ALO 182’yi arayarak kendileri için uygun olan tarih ve sağlık merkezinde aşı randevusunu alabiliyor.

Aşı randevusu aynı zamanda internet üzerinden MHRS, e-nabız ve e-devlet aracılığıyla alınabiliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, ilk olarak https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan “Randevu al" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada “Üye ol” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen bilgileri girerek, sisteme üye olun.

Burada sizden şifre oluşturmanız istenecek. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız ve sizin belirlediğiniz şifreyi kullanın.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS 3. DOZ BİONTECH AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞI RANDEVUSU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Aşı randevusunu değiştirmek için aynı ilk randevu almak için girilen MHRS’ye giriş yapmak gerekiyor. Hali hazırda MHRS üyesi olan kişiler, direkt olarak uygulamaya girerek MHRS aşı randevusu al seçeneği tıklayarak istenilen bir tarih için randevu oluşturabiliyor. Randevu için tarih seçiminin ardından zaten bir aşı randevusu bulunduğu için sistem kişiye bir uyarı gönderiyor. Yeni randevunun onaylanması halinde eski randevu iptal edilmiş olacak. Böylelikle de yeni randevu işlemi tamamlanmış oluyor.

Ancak randevu değiştirmek isteyen kişi eğer MHRS’ye üye değilse, öncelikle üye olma işleminin yapılması gerekiyor. Üye olma işleminin tamamlanmasının ardından aynı işlemler yapılarak randevu değiştirmek mümkün oluyor.