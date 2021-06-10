Geçtiğimiz ay Alman Biontech firması ile yapılan anlaşmayla 120 milyon doz Covid-19 aşısı yıl sonuna kadar Türkiye’ye gelmiş olacak. Bu kapsamda aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre aşı yaşı 45’e indi. Aşı randevusu alma işlemi ise e-Nabız veya 182'den yapılıyor…

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevularını hem e-nabız üzerinden hem de 182 numaralı telefon hattını arayarak alabiliyorlar.

40-45 YAŞ ÜZERİ E-NABIZ VEYA 182'DEN NASIL RANDEVU ALABİLİR?

ALO 182’den aşı randevusu alabilmek için öncelikle aşı sorgulaması yapılması gerekiyor. 182’yi aradıktan sonra aşı olmak isteyen kişinin bilgileri veriliyor. Yapılan sorgulamanın ardından eğer kişi aşı olacak grup içindeyse kişinin kayıtlı cep telefonuna SMS yolu ile bilgilendirme geliyor ve aşı randevusu için yönlendiriliyor. Eğer kişi, aşı olabilecek grupta değilse yine bunun da bilgisi kısa mesaj yolu ile iletiliyor.

E- Nabız üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre belirleyerek kaydolmak gerekiyor. Kaydolma işleminin ardından “RANDEVU AL” seçeneğini tıkladıktan sonra öncelikle Biontech mi yoksa Sinovac aşısı olmak istediği seçildikten sonra, kişinin nerede aşı olmak istediğine ilişkin seçenekler sunuluyor. Gerekli talimatların takip edilmesinin ardından da aşı randevusu alma işlemi tamamlanmış oluyor.

Aşı randevusu alındıktan sonra kişinin sistemde kayıtlı cep telefonuna ve e-posta adresine aşı olacağı yer ve tarih bilgileri de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderiliyor.

AŞI YAŞI KAÇA İNDİ?

Aşı yaşı en son olarak 1 Haziran’da 50 yaş üstüne inmişti. Bakanlık ve Alman Biontech firması arasında yapılan anlaşmayla aşı tedarikindeki sıkıntının çözülmesiyle aşı uygulamaları da hız kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 10 Haziran tarihi itibariyle aşı yaşının 45’e indiğini açıkladı. 9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.