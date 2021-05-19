İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı vaka sayılarının nisan ayı ortalarına göre yaklaşık yüzde 600 azaldığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecini ve sonuçlarını değerlendirirken, aşılamadaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

AŞI RANDEVUSU TEPKİSİ

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, "Şimdiye kadar, 2,5 milyon kişiye yaklaşık 4 milyon 300 bin doz aşı yaptık. Bunların yaklaşık yüzde 30'nun da ikinci dozlarını yapmaya devam ediyoruz. Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef 20-30 bini doluyor en fazla. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82'nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım" diye konuştu.



