Türkiye Aşı randevusuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama

Aşı randevusuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye

Aşı randevusuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama

Son dakika haberine göre, aşılama süreciyle ilgili bir tweet paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.' dedi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 750 bin kişinin aşılanacağını söyledi. 

Sağlık Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

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