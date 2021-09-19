Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık ekipleri, vatandaşların aşı olması için mekan ve zaman gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde görev yapan sağlık ekipleri, 200 aşı noktasının yanı sıra sahada köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşların aşı olmasını sağlıyor.

Yürüttükleri yoğun çalışmayla Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategorideki Elazığ'ın "maviye" dönmesi için fedakarca çalışan sağlık çalışanları, aşılama ile salgının yayılımını önlemeyi amaçlıyor.

Ekipler, gittikleri yerlerde aşı konusunda yanlış bilgiye sahip kişileri ikna ederek aşılarını yapıyor.

Merkeze bağlı Fatmalı köyüne giden mobil aşı ekibi, camiden yapılan anonsla çağırdıkları vatandaşlara taziyeevinde aşı uyguladı.

Ekipler, taziyeevine gelemeyen engelli ve yaşlıları da evlerinde aşıladı.

"Bu hastalığı yenebilmede en büyük gücümüz aşıdır"

Aşı ekibinde görevli hemşire Ayşegül Karaaslan, AA muhabirine, ekip arkadaşları ile kentte aşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Salgının başladığı ilk günden beri sahada çalıştığını belirten Karaaslan, ekip arkadaşlarıyla sahada görev alarak salgınla en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda aşı konusunda seferberlik halinde çalıştıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmaları kapsamında cezaevleri ve huzurevlerine gidiyoruz, evlerinde çıkamayan yaşlılarımızın ya da engellilerimizin evlerine giderek aşılamaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda Elazığlılar bize büyük destek oluyor. Aşıya duyarlı bir iliz. Gittiğimiz yerlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Bu hastalığı yenebilmede en büyük gücümüz aşıdır. Aşı ile bu salgını atlatacağız. Aşı konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

Fatmalı köyü muhtarı Halit Akay da köylerinde vatandaşların ikinci doz aşılarını yaptırdıklarını belirtti.

Köylerinde aşı sırası gelenlerinin sayısının çok olması dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini aktaran Akay, köy muhtarı olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini anlattı.

Akay, şöyle devam etti:

"Tüm köylülerimize aşının faydalarını anlattık. Camimizde anons yaptık. Yakın köylerimizde yaşayan ve köy sınırlarımız içerisindeki maden ocaklarındaki işçiler de aşı olmaya geldi. Bugün köyümüzde yaklaşık 80 kişi aşısını yaptırdı. Allah devletimizden razı olsun. Çiftçi olduğumuz için herkesin Elazığ'a gidip aşı olma imkanı olmuyor. Aşı hizmetinden çok memnunuz. İnşallah bu hastalığın üstesinden geleceğiz."

"Çok şükür köyümde aşı olmayan kalmadı"

Aşı seferberliğine herkesin katkı sunmasını isteyen Akay, özellikle kırsalda köy muhtarlarının bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini anlattı.

Akay, "Aşıyı ertelediğimiz sürece bu hastalık daha çok artacak. Köyümüze gelen aşı ekibine güzel ilgi oldu. Çok şükür köyümde aşı olmayan kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz ayağımıza kadar gelip aşımızı yapıyor"

Köylülerden aşı olan Halis Gören ise iş yoğunluğundan merkeze gidemediklerini, aşı ekibinin köylerindeki aşı uygulamasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Gören, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz ayağımıza kadar gelip aşımızı yapıyor. Allah razı olsun. Bu hastalıktan kurtulmamız için aşı şart." dedi.

Maden işçisi Yaser Apiş de madende çalışan arkadaşları ile kendilerine sağlanan bu imkandan faydalanarak aşılarını yaptıklarını söyledi.

AA



