Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BiNTech ve CoronaVac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu nedenle aşı sırası öğrenme SMS numarası ve e-Nabız ekranı aşı olmak isteyen vatandaşların gündeminde.

AŞI SIRASI SORGULAMA- E-NABIZ'DAN MESAJLA ÖĞRENME

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

AŞI SIRASI KİMDE, HANGİ GRUPTA? AŞI SIRAM GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs günü resmi Twitter hesabından sağlık çalışanı eşlerinin de aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Koca "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

MHRS AŞI SIRASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

KORONAVİRÜS AŞI TAKVİMİ- AŞI ÖNCELİĞİ SIRALAMASI

Öncelikli grup;

İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.



