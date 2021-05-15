Aşı sırası hangi yaş grubunda? MHRS aşı sırası sorgulama 2021! e-Nabız aşı sırası...
'Aşı sırası kimde ve hangi yaş grubunda?' sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar e-Devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma sisteminden faydalanıyor. Koronavirüs aşısında öncelik grubuna göre 2. aşama henüz tamamlanmadı. Peki kimler aşı randevusu alabilir? Aşı randevu sırası kimde- hangi yaş gurubunda? 50 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? e-Nabız -MHRS aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevapları...
15 Mayıs 2021, Cumartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BiNTech ve CoronaVac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu nedenle aşı sırası öğrenme SMS numarası ve e-Nabız ekranı aşı olmak isteyen vatandaşların gündeminde.
AŞI SIRASI SORGULAMA- E-NABIZ'DAN MESAJLA ÖĞRENME
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
AŞI SIRASI KİMDE, HANGİ GRUPTA? AŞI SIRAM GELDİ Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs günü resmi Twitter hesabından sağlık çalışanı eşlerinin de aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Koca "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.
MHRS AŞI SIRASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!
KORONAVİRÜS AŞI TAKVİMİ- AŞI ÖNCELİĞİ SIRALAMASI
Öncelikli grup;
- İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.
- İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.
- Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.
- Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.