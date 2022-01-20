Aşı sonrası yan etkilerin nedeni buymuş!

Bilim insanlarına göre buna "Nocebo tepkileri" olarak bilinen ve negatif beklentilerin kişiyi olumsuz etkilemesi anlamına gelen etkiler neden oluyor. Boston merkezli Beth Israel Diyakoz Tıp Merkezi'nden uzmanlar, baş ağrısı, yorgunluk, eklem ağrıları gibi bilinen Covid aşısı yan etkilerinin aşı yerine "şeker ilacı" olarak da bilinen, tıbbi herhangi bir özelliği bulunmayan plasebo ilacın aşılanması durumunda da gözlendiğini tespit etti.

45 BİN DENEK İNCELENDİ

Sputnik'in aktardığı, JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, incelenen 45 bin denekten plasebo aşı verilenlerin yüzde 35'i ilk doz aşıdan sonra, yüzde 32'si ise ikinci dozdan sonra aşı yan etkilerini hissettiğini bildirdi. Aşı verilen grupta önemli ölçüde yan etkiler rapor edilirken, aşı verilmeyen grupta ise ilk Kovid-19 aşı dozundan sonra sistemik yan etkilerin yüzde 76'sı ve ikinci dozdan sonraki yan etkilerin yüzde 52'sinde nocebo tepkileri görüldü.

Placebo, etkisiz bir ilaç alımında pozitif bir beklentiyle olumlu bir sonuç çıkması anlamına gelirken; nocebo etkisi, kişinin bir durumla alakalı negatif beklentilerinden olumsuz etkilemesiyle ortaya çıkıyor.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

Bilim insanları, aşının yan etkileri konusundaki endişelerin azaltılması için nocebo etkisi hakkında farkındalığın artırılarak, bazı insanları tereddüte düşüren endişeleri azaltarak Covid-19 aşısı uygulanmasını artırabileceği belirtildi.







