Aşıların uygulanması, doğum ile beraber başlar. Bu yüzden bebeklerin aşı takviminin dikkatli bir şekilde

takip edilmesi oldukça önemlidir. Bebekler doğduktan sonra başlayan aşı takvimi aşağıdaki gibi

sıralanacaktır;

- Doğumdan ilk 24 saat içinde Hepatit B aşısı,

- Bebeğin birinci ayında Hepatit B aşısının ikinci dozu,

- Bebeğin ikinci ayında beşli karma, verem ve zatürre aşısı,

- İlk üç ay içerisinde rota virüs aşısı,

- Üçüncü ay sonrasında meningokok menenjit aşısı,

- Dördüncü ay sonrasında zatürre ve karma aşısının ikinci dozu,

- Altıncı ayda Hepatit B, zatürre, beşli karma aşılarının üçüncü dozu ve oral yoldan çocuk felci aşısı,

- 1 yaşında kızamıkçık, kızamık, zatürre ve kabakulak aşısının dördüncü dozu,

- 18. ayda Hepatit A, beşli karma ve çocuk felci aşısı,

- 2. yaşta Hepatit A aşısının ikinci dozu şeklinde sıralanabilir.

Bebekler için aşı zamanları

Bebekler için aşı zamanları;

- Doğumdan ilk 24 saat içinde Hepatit B aşısı,

- Birinci ayda Hepatit B aşısının ikinci dozu,

- İkinci ayda verem, KPA ve beşli karma aşısı,

- Dördüncü ayda beşli karma aşısı ve KPA,

- Altıncı ayda beşli karma aşısı, Hepatit B, OPA ve KPA,

- On ikinci ayda KKK, KPA, Suçiçeği aşısı,

- On sekizinci ayda beşli karma, Hepatit A ve OPA aşıları,

- 24. ayda ise Hepatit A aşısı olarak sıralanabilir.

Bebeklerin bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden ötürü, dış dünyaya karşı savunma mekanizması yetişkin bireylere göre daha zayıftır. Bununla beraber bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına bakımı ve beslenmesi kadar aşılarının yaptırılması da oldukça önemlidir. Aşının olmadığı eski zamanlarda, mücadele edilebilecek en kolay hastalıklardan bile bebekler hayatını kaybedebilmekteydi. Geliştirilen aşılar sayesinde günümüzde bu hastalıkların tam anlamıyla kontrol altına alınması sağlanmıştır. Bu yüzden bebeklerde aşının önemi oldukça fazladır.

Aşıl çeşitleri her geçen gün daha fazla geliştirilerek, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha koruyucu özelliklere sahip olmaktadır. Enfeksiyon ve hastalıklara karşı yapılan aşılar bebekleri ve çocukları karşı karşıya kalacakları hastalıklardan korumakla beraber ailenin maddi- manevi kayıp yaşamasının önüne geçer.

Aşı olmayan bebek ve çocuklar, bulaşıcı hastalıklar açısından etrafındaki başka çocuklar adına da tehlike oluşturur. Böyle bir durumda hem çocukların hem de etraftaki kişilerin, bununla birlikte toplumun sağlığı adına aşının önemi çok büyüktür.

Kimi aileler, dış ülkeler ile olan temaslardan, teknolojik hayattan ve çocuğunun vücuduna başka bir madde enjekte edilmesinden ötürü aşıdan korkabilir Ama unutulmaması gereken en önemli husus; aşının anne sütünden sonra en önemli koruyucu olmasıyla beraber bu oranın yüzde 90 üzerinde olduğudur.

​​​​​​​Koruyuculuğu en az olan verem aşısı bile, çocukları yüzde 50 oranında bu rahatsızlıktan korumaktadır.

Şu an bütün dünya çapında aşı programları ile yaklaşık olarak 3 milyon çocuğun hayatı kurtulmakta olup, pek çok çocuğun sakat kalması engellenmektedir. Aşı programları ile ülkemiz çapında çocuk felci hastalığına yakalanma oranı yoktur.







