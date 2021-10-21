Türkiye Aşı yaptırmayan Elif karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Aşı yaptırmayan Elif karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Türkiye

Aşı yaptırmayan Elif karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

İzmit'te koronavirüs aşısı olmayı reddeden Elif Balcı isimli anne adayı koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede önce bebeğini kaybeden Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:05 Son Güncelleme:
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İzmit'te bebeğine zararı olacağını düşündüğü için koronavirüs aşısı olmayan 30 yaşındaki anne adayı Elif Balcı, yaptırdığı test sonucunda Covid-19'a yakalandığını öğrendi. Hastalığının ilk dönemini evde geçiren Balcı, durumunun ağırlaşmasının üzerine kaldırıldığı hastanede önce bebeğini sonrasında da kendi hayatını kaybetti.

TEDAVİ SIRASINDA BEBEĞİNİ KAYBETTİ 

Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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