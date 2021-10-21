Aşı yaptırmayan Elif karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

İzmit'te bebeğine zararı olacağını düşündüğü için koronavirüs aşısı olmayan 30 yaşındaki anne adayı Elif Balcı, yaptırdığı test sonucunda Covid-19'a yakalandığını öğrendi. Hastalığının ilk dönemini evde geçiren Balcı, durumunun ağırlaşmasının üzerine kaldırıldığı hastanede önce bebeğini sonrasında da kendi hayatını kaybetti.

TEDAVİ SIRASINDA BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Tedavi sırasında Balcı, karnındaki bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan Balcı, entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan Metin Balcı'nın eşi, 1 çocuk annesi Elif Balcı'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)