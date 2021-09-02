6 Eylül tarihi itibariyle okulların açılacak olması, pek çok velinin çocukları için aşı yaşını araştırmasına neden oldu. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalara aşı uygulamaları ve aşı yaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte, aşı yaşı kaç oldu? Kimler aşı olabiliyor? 12 yaşa aşı çıktı mı? sorularının yanıtları…

AŞI YAŞI KAÇ OLDU? KİMLER AŞI OLABİLİYOR?

Aşı yaşı 15’e düştü: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar aşı olabiliyor.

12 YAŞA AŞI ÇIKTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aşı yaşı 15 olurken, 12 yaş ve üzerinde olup da kronik rahatsızlığı olan çocuklara aşı hakkı tanındı. Şu an için sadece kronik rahatsızlığı olan 12 yaş çocuklar aşı olabiliyor.

AŞI SORGULAMASI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Bir kişi aşı olup olamayacağını öğrenmek için Sağlık Bakanlığı’na bağlı sistemler üzerinde sorgulama yapabilir.

Aşı sorgulama işlemi için E-Nabız sisteminden sorgulama işlemi veya 'Aşıla' yazıp 2023'e SMS atılabilir.

E-NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS ile aşı randevusu almak için öncelikle https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresinden kişinin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.

Eğer kişi MHRS sistemine üye değil ise “Randevu al” seçeneğine tıkladıktan sonra ekranda çıkan “Üye ol” butonuna tıklayarak MHRS sistemine üye olması gerekiyor.

Burada istenilen bilgilerin giriş yapılmasıyla MHRS üyeliği kolaylıkla tamamlanabiliyor.

Üye olma işleminin tamamlanmasının ardından tekrar “Randevu al” seçeneğine tıklayıp, şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabiliyor.

Açılan sayfada sol üstteki “Aşı randevusu al” bölümüne tıkladıktan sonra hangi aşıyı nerede olmak istediğinizi seçenekler arasından seçerek aşı randevusu alınabiliyor.

Randevunun alınmasının ardından ise Sağlık Bakanlığı tarafından sistemde kayıtlı olan e mail adresine ve telefona aşı randevu bilgileri mesaj olarak geliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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