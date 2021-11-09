Aşı zorunluluğu açıklaması! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Aşı zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır' dedi.
09 Kasım 2021, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika aşı zorunluluğu açıklaması geldi. Türkiye'nin koronavirüs aşısı için vatandaşlara mecburiyet getirmediğini belirten Bakan Koca, 'Şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır' ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi;
Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz.