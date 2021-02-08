Koronavirüs aşılamasında ikinci aşamaya geçiliyor. Bu hafta hem Çin'den gelen ikinci parti aşıların test işlemleri bitecek hem de 2. doz uygulamaları başlayacak. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ile Sağlık çalışanları, MHP ve İYİ Parti liderleri ikinci doz aşılarını bu hafta olabilecekler. "Sıramı bekleyeceğim" diyen 72 yaşındaki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eğer isterse bu hafta içinde aşı olabilecek. Mehtap Sürücü Soyer'in haberini Bayram Şahin görüntüledi.

75 yaş üstüne kadar geldi

Hem ikinci doz aşıların uygulaması başlayacak, hem de 10 milyon doz aşı daha eklenecek takvime yeni haftada.

14 Ocak'ta koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanmış, yeni bir döneme girmişti Türkiye. Risk grubunun ilk basamağındaki sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama, 75 yaş üstüne kadar geldi.

Yeni haftada ikinci doz aşıların uygulamasına da başlanacak. Türkiye'de ilk aşıyı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 28 günlük bekleme süresi 10 Şubat'ta dolacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11, MHP Lideri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de 12 Şubat'tan itibaren ikinci doz aşılarını yaptırabilecek.

İlk aşamada aşılanan sağlık çalışanları ile huzurevlerinde yaşayanlar da 28 günlük süreleri dolar dolmaz ikinci doz aşılarını olabilecek.

Dağıtım tamamlandığında sıra 70-74 arasına gelecek. "Sıramı bekleyeceğim" diyen 72 yaşındaki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da istemesi halinde bu haftadan itibaren aşı olabilecek.

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da aşılama son sürat devam ediyor. Gündemde ise aşı pasaportu var.

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