Aşıda dışa bağımlılık bitecek

Türkiye, son yıllarda yerli ürünlere odaklanıyor. Savunma sanayinden sağlığa kadar pek çok alanda yerlileşme politikası yürütülüyor. Yerli ilaçlar, yerli tıbbi cihazlar ve yerli aşıya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerlileşmeyi stratejik bir alan olarak gördüklerini, ilaçta dışa bağımlılığın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 azaldığını söyledi.

HIZLI YOL ALACAĞIZ

Tıbbı malzemede yüzde 82, tıbbı cihazda yüzde 84, aşıda ise yüzde 100’e yakın dışa bağımlılık söz konusu olduğunu belirten Koca, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) bayramdan sonra aşı üzerinden bir çağrı geçecek. Yani ülkenin birikiminin ne olduğunu, neyi yapabileceğimizi ve kimleri nasıl destekleyeceğimizi görerek gerektiğinde fonlayıp hızla yol almak istiyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKTA MARKA OLACAK

Bakan Koca, sağlık turizmi kapsamında 500 bin hastanın Türkiye’de şifa bulduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yeni dönemde hedef koyduğumuz ülkelerde sağlık ataşelerini bulunduracağız. Hedef ülkelerde ileri tanı merkezleri açacağız. Asya’da Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan, Orta Doğu’da Irak, Bahreyn ve Katar’ın hedef ülke olabilir. Hastaların ülkelerine döndüklerinde kontrollerini ve takiplerini yapacak. Sağlık turizmini Türkiye’de markalaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak.”

YERLİ KANSER İLACI

Kanser ilaçları alanında 32 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Onko & Koçsel İlaç’ın, 110 milyon Euro’luk yatırımla Gebze’de kurduğu fabrikayı gezen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Kanser bildiğiniz gibi maalesef en çok artış gösteren hastalıklardan birisi. En yüksek ödeme yapılan ilaçların başında geliyor. Bu nedenle yerli üretim büyük önem taşıyor” dedi.

3-4 YIL İÇİNDE

Onko & Koçsel İlaç’ın Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç da “Tüm altyapımız ile suçiçeği aşısı üretimi için hazırız. Hiç vakit kaybetmeden TÜSEB ile bir an önce bu işe başlarsak 3-4 yıl içerisinde yerli suçiçeği aşısı üretimini yapabileceğimize inanıyoruz. Bu noktada devlet ve özel sektörün el ele vererek çalışması büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.